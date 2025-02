Il piano sicurezza: più pattuglie, 13 telecamere e nuovi lampioni

Nuovo piano per la sicurezza a Verucchio. Ne hanno parlato ieri la sindaca Lara Gobbi (nella foto) e Daniele Mangerini, comandante della compagnia di carabinieri di Novafeltria, da cui dipende la stazione di Verucchio. Piano che prevede telecamere, più lampioni, riqualificazione dei parchi e più controlli delle forze dell’ordine sul territorio. "Il progetto delle telecamere in tutti gli accesso del paese è stato accolto dal ministero – spiega la Gobbi - La prefettura lo ha comunicato ufficialmente a metà gennaio". Nel dettaglio sono previsti 13 occhi elettronici (per un finanziamento di 144mila euro), per aumentare il controllo del territorio. A questo proposito il primo cittadino e il vicesindaco Paolo Masini hanno già incontrato i comandanti della polizia locale e dei carabinieri di Verucchio e il titolare dell’azienda che monterà le telecamere, che saranno installate entro giugno. Dopo l’approvazione del bilancio, discusso ieri sera in consiglio, gli uffici procederanno con il progetto esecutivo e l’incarico alla ditta esecutrice. Si sta valutando inoltre di integrare il progetto con altre telecamere nelle piazze Europa, Vecchio Ghetto, Primo Maggio e Malatesta, da finanziare con risorse interne. Stesso discorso per i nuovi lampioni, da aggiungere a quelli già in corso di installazione. Del pacchetto sicurezza fa parte anche la sistemazione del parco delle scuole medie: in arrivo una migliore illuminazione e il posizionamento delle telecamere. Stesso discorso anche per il parco delle Selve. E da ultimo, ma non meno importante, l’impegno della polizia locale e dei carabinieri, che hanno assicurato un maggior numero di pattuglie e l’intensificazione dell’attività a Verucchio.

m.c.