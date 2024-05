"Il piano urbanistico è la nostra priorità"

Si accende la campagna elettorale nel granaio dei Malatesta. La candidata a sindaco del centrosinistra Michela Bertuccioli, psicoterapeuta e vicesindaco uscente, presenta il programma: "Abbiamo 3 argomenti fondamentali. Sostenibilità, pianificazione urbanistica e sociale".

Parliamo di urbanistica?

"Metteremo mano al piano urbanistico generale (Pug) e vogliamo aiutare le giovani coppie con figli e pensare a un’edilizia sociale con agevolazioni per le famiglie con figli che vorranno risiedere nel nostro territorio".

In ambito sociale e culturale?

"È in dirittura d’arrivo la progettazione della nuova scuola elementare da 625 alunni per cui già da tempo è stato garantito un finanziamento importante dallo Stato. Come sindaco vorrei concretizzare il progetto e creare un polo scolastico d’avanguardia a San Giovanni". Economia, imprese e turismo?

"Apriremo uno sportello comunale per essere al fianco delle imprese e sostenere le loro attività e le loro esigenze tecniche e burocratiche, al fianco degli imprenditori. Crediamo tantissimo nel turismo e nel potenziamento di San Giovanni come Porta della Valconca. Siamo già capofila della ’Valle delle vacanze’, nuovo contenitore turistico nel quale crediamo tantissimo, a fianco di Cattolica e di altri Comuni della Valconca. In questa direzione vogliamo restaurare e rinnovare il nostro storico Palazzo Corbucci. Andremo a caccia di finanziamenti pubblici, partecipando a bandi regionali per ottenere i milioni di euro necessari per farne il punto di riferimento storico, turistico e architettonico del paese".

Una presentazione della lista e dei 10 candidati al Consiglio comunale?

"Sono tanti giovani, ma tutti formati per settori diversi della pubblica amministrazione. Si tratta di civici impegnati sul territorio e pronti per amministrare un paese come il nostro. Abbiamo anche elementi di esperienza e molto conosciuti sul territorio come l’assessore uscente Nicola Gabellini e Francesca Pieraccini, segretario Pd e avvocato".

Luca Pizzagalli