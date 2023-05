Il Pirata e il Treno I miti del ciclismo in una mostra

Il Pirata e il Treno di Forlì. Due miti del ciclismo per due sale allestite a Villa Franceschi in occasione della mostra ‘Marco Pantani e i Campionissimi’ che inaugurerà sabato alle 18. Riccione celebra il grande ciclismo con l’esposizione delle opere di Miguel Soro. L’artista ha un passato da ciclista e porta a Villa Franceschi i suoi ritratti in cui racchiude le gesta dei corridori che hanno fatto la storia di uno sport leggendario. La mostra di fatto aprirà al pubblico nello stesso giorno in cui partirà la tappa del Giro tra Savignano-Cesena. Non solo, il giorno successivo l’artista spagnolo sarà alla partenza della cronometro per un live painting. A Villa Franceschi troveranno spazio 18 opere. Nel percorso espositivo due sale sono dedicate a due miti del ciclismo nati in Romagna e tra i più amati: il ‘Pirata’, Marco Pantani, ed Ercole Baldini, il ‘Treno di Forlì’. Nelle altre sale sono esposte opere dedicate ad Alfredo Binda, Fausto Coppi, Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Jacques Anquetil, Felice Gimondi e Francesco Moser.