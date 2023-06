Il pirata in un mare di guai Vuole riconteggiare la pena

Il ’pirata’ Giulio Lolli continua a navigare in cattive acque. Si è tenuta ieri al tribunale di Rimini l’udienza di incidente di esecuzione per l’ imprenditore 57enne di Rimini Yacht, condannato in primo e in secondo grado a quattro anni e sei mesi per associazione a delinquere a Rimini, oltre ad aver patteggiato per una pena a cinque anni per una serie di reati fiscali a Bologna. Ieri mattina il legale di Lolli, l’avvocato Antonio Petroncini, ha però presentato istanza al Tribunale riminese per veder riconosciuta la continuazione tra i reati commessi a Rimini e quelli commessi a Bologna, entrambi relativi al fallimento della Rimini Yacht e le successive truffe legate alla bancarotta. Il legale difensore del ’pirata’ ha infatti sostenuto davanti ai magistrati come i due procedimenti "si riferiscano al medesimo disegno criminoso" chiedendo quindi di incanalare in un’unica pena le due già a carico del Lolli su due diversi territorio di competenza.

Nel caso in cui il tribunale dovesse accettare la tesi della difesa e quindi riconteggiare la pena, con il sostituto procuratore Davide Ercolani che si è espresso favorevolmente a questa ipotesi, Lolli potrebbe vedersi così ridurre gli anni da trascorrere in carcere alla Dozza di Bologna, dove l’imprenditore 57enne si trova adesso. La richiesta avanzata dal sostituto procuratore Ercolani è che però gli anni da aggiungere alla condanna già inflitta al Lolli dal Tribunale di Rimini non siano inferiori a tre anni e sei mesi, che sommati ai 4 anni e sei mesi già rimediati per l’associazione a delinquere porterebbero il totale a 8 anni, contro i nove e mezzo cumulativi a procedimenti separati. Lolli è detenuto dal dicembre del 2019 quando fu arrestato dai carabinieri di Rimini, coordinati dal Ercolani, titolare dell’indagine sulle truffe e l’associazione a delinquere. Il ’pirata’ infatti era stato estradato dalla Libia, dove era fuggito e aveva preso parte alle rivolte contro Gheddafi. In Libia per Lolli era arrivata una condanna all’ergastolo per terrorismo e fiancheggiamento di un gruppo estremista separatista.

f.z.