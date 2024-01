Il pittore che lavora con squali e pinguini conquista gli Usa

Con i suoi quadri alla conquista di Los Angeles. Mattia Branchesi, artista originario di Ancona e riccionese d’adozione, ha ricevuto un nuovo premio internazionale. Acquarista all’Acquario di Cattolica dove lavora con lontre, caimani, pinguini e squali e tanti altri animali, è noto per la sua arte dallo stile contemporaneo. La sua notorietà è esplosa grazie ai social e dopo le esposizioni di alcune sue opere in Francia, anche al Louvre, e nel resto dell’Europa, ora tocca agli Stati Uniti. Proprio in questi giorni Branchesi ha ricevuto infatti un nuovo premio dal comitato scientifico della fondazione Effetto Arte. È il riconoscimento ‘Star dell’arte a Los Angeles’, riservato agli italiani "che con il loro impegno creativo, hanno valorizzato lo scenario artistico nazionale". "Quando è arrivato il premio non potevo crederci – dice Mattia – Non pensavo di essere così amato dalla critica internazionale. L’opera selezionata è ‘Il gatto e la volpe’, realizzata con pastelli ad olio. Ho scelto questi personaggi perché mi affascinano molto. Sono figure che, nell’immaginario collettivo, rappresentano l’italianità nel mondo. Tutti conoscono la favola di Pinocchio". L’opera di Branchesi dal 14 al 18 febbraio sarà esposta all‘Art Show a Los Angeles, la più grande fiera per l’arte contemporanea della California e della west coast americana.

Rita Celli