Il pizzaiolo Esposito batte ancora il Comune. Gestirà lo stadio del baseball per un altro anno

Dai giudici arriva il nuovo colpo di scena sullo stadio del baseball di Rimini. Il contenzioso tra l’Asd Rimini baseball guidata dal pizzaiolo Ciro Esposito e il Comune va avanti da diversi anni. Ci sono state alcune sentenze a favore di Palazzo Garampi e altre a favore di Esposito, che nel frattempo ha chiesto un risarcimento di un milione di euro al Comune per i danni provocati dal provvedimento di revoca dell’uso dello stadio. Ieri è arrivata dal Tar un’altra doccia fredda per il Comune. Per i giudici l’Asd Rimini baseball, pur non svolgendo attività sportiva, può infatti beneficiare della proroga della concessione dell’impianto, stabilita (dal governo Draghi) col decreto ’Milleproroghe’ per aiutare le società sportive, finite in difficoltà a causa della pandemia. Quindi lo stadio resta nelle mani di Esposito, nonostante la convenzione con il Comune sia scaduta da un anno.