Il Pjazza chiude e va a caccia di nuovi gestori

Dopo tre anni di gestione del mitico Pjazza lo chef Gabriele Nanni ha gettato la spugna. Ed è ritornato ai fornelli della storica attività di famiglia: il ristorante Sirocco di Igea Marina. Il Pjazza, creato da Robertino Mantovani, locale che lanciò Vinicio Capossela e molti band poi divenute nazionali, è di nuovo sul mercato. Dalla fine dell’èra Mantovani il Pjazza ha sempre conosciuto alterne fortune, alti e bassi che non l’hanno più visto tornare ai fasti dei primi anni. Ma vista la location, nel cuore del ’salotto buono’ di Bellaria Igea Marina, è le caratteristiche degli spazi interni, di grande pregio, si è già scatenata la corsa alla ’successione’. Sarebbero in corso trattative tra la proprietà - la famiglia Sora - e un gruppo di giovani che punta a riaprire il Pjazza prima possibile, forse già dalla prossima primavera. "Io ho deciso di chiudere con l’esperienza del Pjazza – attacca Gabriele Nanni –, dopo tre anni che comunque sono stati positivi, con proposte di cucina incentrate sullo street food di pesce in un ’formato’ pensato per i più giovani, valorizzando i prodotti del territorio. Una cucina sia di carne che di pesce, dove ho inserito però anche specialità asiatiche". "Il mio bilancio è stato positivo – continua Nanni –, tra l’altro il locale è entrato nella guida Osterie d’Italia - slow food, per me davvero un grande motivo di orgoglio". Una cucina che forse ’meritava’ un’audience maggiore? "L’Isola dei Platani non è molto frequentata – allarga le braccia lo chef –. Inoltre quella di Bellaria Igea Marina è una piazza particolare, dove spesso i residenti scelgono di andare al ristorante... in locali che non siano nel territorio comunale". Una tendenza che è stata più volte sollevata su queste colonne anche dai commercianti dell’Isola. Anche alla vigilia del periodo natalizio il sindaco Filippo Giorgetti è tornato a invitare i concittadini a "fare shopping nei negozi di vicinato dell’Isola". "In questi tre anni abbiamo fatto eventi – prosegue Nanni –, abbiamo organizzato cene tematiche, aperitivi, concerti. Tutto questo lo ripropongo anche al Sirocco, uno dei ristoranti storici del territorio, fondato nel 1969 da mio nonno Ezio, purtroppo mancato l’estate scorsa. Dove ho deciso di ritornare per dare una mano ai miei genitori. E dove ho intenzione di riproporre un mix di cucina tradizionale e specialita del territorio, ma anche cucina di pesce asiatica, e fish burger". Asso nella manica dello Sirocco con Gabriele Nanni ai fornelli sarà il delivery: "Puntiamo molto sulle consegne a domicilio – chiosa il giovane chef –, avviate durante la pandemia, che sono un bel motore di lavoro. Con ordini che arrivano sia dalla città che da quelle vicine, e ci permette di sfondare le barriere geografiche".

Mario Gradara