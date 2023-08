Il pm della Uno bianca Paci torna in Procura

Il prossimo gennaio, saranno passati esattamente trent’anni dal giorno in cui prese in mano il fascicolo della cosiddetta banda della Uno bianca. Era il gennaio del 1994, e fino a quel momento le indagini non avevano prodotto altro che buchi nell’acqua. All’epoca nessuno ci avrebbe scommesso poi molto, ma il pm Daniele Paci, in magistratura solo da qualche anno, seppe imprimere una svolta decisiva all’inchiesta sul gruppo di fuoco che aveva insanguinato un’intera Regione, lasciandosi alle spalle 24 morti oltre ad un numero impressionante di feriti. Mise in piedi una squadra, di cui facevano parte i poliziotti Luciano Baglioni e Pietro Costanza. Il resto è storia. Una storia legata a filo doppio a quella di Rimini, la città che oggi Paci torna finalmente a riabbracciare in qualità di sostituto procuratore. In servizio da pochi giorni al posto dell’ex collega in pensione Paolo Gengarelli (con il quale ha tra l’altro condiviso l’inchiesta sulla "truffa del marmo nero"), Paci è stato accolto nei giorni scorsi dal procuratore capo Elisabetta Melotti, che ha rivolto al magistrato 63enne gli auguri di buon lavoro.

Nato ad Arezzo nel 1959, Paci si è trasferito a Rimini – che nel 2014 lo avrebbe insignito del Sigismondo d’oro – insieme alla famiglia nel 1962. Primo di cinque fratelli, ha frequentato l’istituto tecnico ‘Roberto Valturio’. Nominato magistrato nel 1990, dal gennaio del 1994 al novembre dello stesso anno ha coordinato l’indagine che lo ha reso famoso, quella sulla Uno bianca e i fratelli Savi. Ai giornalisti che nel tempo gli hanno domandato quali furono gli ingredienti determinanti di quel successo investigativo, Paci ha sempre risposto parlando di "fortuna, costanza e capacità del gruppo". Nel 1999 l’addio a Rimini per andare a ricoprire, fino all’ottobre del 2011, il ruolo di giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pesaro. In servizio dall’ottobre 2011 presso la Procura della Repubblica di Palermo, oltre a numerosi procedimenti in materia di reati contro la pubblica amministrazione, si è occupato di indagini relative alle famiglie mafiose operanti nei territori di Bagheria, San Giuseppe Jato e Partinico. Nel 2017, dopo un paio di anni a Caltanissetta, l’approdo ad Ancona dove ha ricoperto l’incarico di sostituto procuratore applicato alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Nel 2021, si fece il suo nome come possibile candidato sindaco del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative. Paci aveva già avuto modo di misurarsi con la politica nel 1980, quando per breve tempo entrò a far parte del Consiglio comunale di Rimini nella fila del Pci. Esperienza che decide di abbandonare per inseguire la strada della magistratura nel 1982, dopo che – come dichiarato in una intervista di qualche tempo fa – "Cosa Nostra uccise Pio La Torre e qualche mese dopo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa".

Lorenzo Muccioli