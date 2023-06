Il pm Gengarelli va in pensione "Ha scritto pagine di magistratura"

di Francesco Zuppiroli

Trentaquattro anni in Procura ballano sulle labbra di Paolo Gengarelli. Trentaquattro anni di inchieste e di processi sfilano come sequenze di un film lungo tutta una carriera davanti agli occhi del pm classe ’54. Occhi che vedono una vita al servizio della Giustizia, ma guardano verso la platea di colleghi, giudici, avvocati, forze dell’ordine e giornalisti, ieri riuniti in Procura per salutare colui che è ed è stato "la storia della magistratura di Rimini". Non sceglie parole a caso il procuratore capo Elisabetta Melotti per introdurre il saluto al sostituto procuratore Gengarelli, che a inizio luglio andrà ufficialmente in pensione. Non prima di ribadire a tutti un’ultima volta "la sua grande professionalità", portando in porto il processo per l’omicidio Di Dato, con sentenza attesa il 30 giugno.

"Avversario temibile" delle difese nei processi, "guida sapiente" della polizia giudiziaria per le indagini. Collega, amico. Punto di riferimento. In 34 anni di servizio alla Procura di Rimini Gengarelli è stato capace di lasciare un ricordo indelebile in chi gli ha gravitato attorno e che ieri, come in processione, ha anticipato il suo discorso di commiato porgendo i saluti e i ringraziamenti delle categorie con cui il sostituto procuratore ha avuto a che fare nell’arco della carriera. Un gesto di affetto e stima al termine del quale lo stesso Paolo Gengarelli con tutto il peso dell’emozione ha voluto contraccambiare nel discorso di "cinque minuti", cronometra il pm, in cui il magistrato ha ringraziato ogni singolo poliziotto, carabiniere, finanziere, avvocato, magistrato, giornalista che in 34 anni ha incrociato le armi giudiziarie, la penna o la strada con lui. Gengarelli ha evocato "stanze, anguste e fumose da cui è partito tutto". Stanze con "macchine da scrivere scassate" che hanno segnato l’inizio dei primi interrogatori, di una carriera lastricata di casi di cronaca che costellano il firmamento della nostra storia. Un libro lungo oltre 12mila pagine, tante quante i giorni in 34 anni. Il cui finale ora sta per essere scritto dai due minuti di applausi che dal terzo piano del Tribunale ieri sono risuonati dopo la commozione più profonda, quella per il saluto di Gengarelli alla moglie: "Mi hai dato la forza di lottare".

Gengarelli nelle parole di chi affettuosamente lo ha salutato è anche questo. Uomo dall’animo gentile e dalla competenza irripetibile. Faro della Procura al punto da "farmi stare tranquilla quando ero assente, consapevole che Gengarelli fosse qui", asserisce la Melotti citando appena l’ultima grande inchiesta, in ordine di tempo, di Paolo Gengarelli: quella ’Free Credit’ che ha permesso di sgominare la truffa dei bonus da oltre 400 milioni di euro. Punto di arrivo di un viaggio nella storia, che nella lunga carriera di Gengarelli a Rimini ha visto inchieste di portata nazionale.

Era il 14 febbraio 2004 quando ’il Pirata’ Marco Pantani venne trovato morto nel residence Le Rose e il caso della morte del campione passò proprio nelle mani dello storico pm. Già faro della magistratura, Gengarelli infatti aveva rappresentato l’accusa nel difficile processo Muccioli-bis, quando nel 1994 il fondatore di San Patrignano fu inquisito per favoreggiamento e l’accusa alternativa di omicidio colposo, prima che proprio Gengarelli, insieme all’ex procuratore capo Battaglino, chiedesse il cambio di imputazione in maltrattamenti seguiti dalla morte, per l’omicidio di Roberto Maranzano, avvenuto nella porcilaia di Sanpa. Sulla scrivania di Gengarelli finì anche il giallo del delitto di vicolo Santa Chiara, nel 1997. Fu proprio il sostituto procuratore uscente, nel 2011, ad avere l’intuizione di sfruttare la nuova tecnologia del dna per arrivare a inchiodare come assassino di Max Iorio il bosniaco Zoran Ahmetovic. Prima ancora, l’operazione ’Marmo Nero’ e quel giallo per l’omicidio Duncanson che resta ancora oggi però un mistero.

Fino all’ultimo giorno, all’ultima indagine, Gengarelli ha conservato "l’entusiasmo giovanile. E solo adesso che questo è venuto meno, è ora che io mi ritiri". Sempre col sorriso però. E la malinconia di chi ha visto la storia della magistratura infine compiersi.