Il polo delle grandi opere. Accordo tra Pesaresi e Cbr

Nasce a Rimini la più importante realtà industriale regionale nel settore delle grandi opere infrastrutturali. Quello tra il Gruppo Pesaresi e la CBR è un accordo strategico che crea "una realtà produttiva capace di diventare un punto di riferimento per il settore e un motore di crescita per tutto il territorio", assicurano dalle due società. Nell’accordo è previsto che CBR entri nel capitale sociale del Gruppo Pesaresi, cosa che consoliderà un legame strategico-produttivo che consentirà ad entrambi i gruppi di rafforzare la competitività sull’intero territorio nazionale. Le aziende manterranno autonomia giuridica e operativa. L’accordo consentirà di mettere a sistema competenze complementari, know-how tecnologico e risorse produttive, in grado di generare significative sinergie industriali e occupazionali. "Questa partnership – dichiarano Ulisse Pesaresi, presidente del Gruppo Pesaresi, e Valerio Brighi, presidente della Cooperativa Braccianti Riminese – rappresenta un passo strategico per le nostre aziende e un’opportunità concreta per contribuire alla crescita e all’innovazione del sistema produttivo regionale, con ricadute positive in termini di occupazione e sviluppo sostenibile". Il Gruppo Pesaresi si presenta con un valore della produzione aggregato, nel 2024, di oltre 56 milioni di euro e 179 addetti attualmente impiegati. CBR ha 154 soci cooperatori su 341 dipendenti. Nel 2024 ha registrato un valore della produzione consolidato di 122 milioni di euro e un utile superiore a 6 milioni.

Nel concreto la collaborazione consentirà, spiegano i due presidenti, "un’accelerazione dei cantieri e qualità dell’esecuzione, grazie a capacità complementari e pianificazione integrata su grandi infrastrutture viarie e urbane. Ci sarà poi uno sviluppo della filiera regionale, privilegiando competenze e fornitori del territorio e creando occupazione qualificata, con percorsi di formazione e crescita professionale. Altri elementi saranno innovazione e sostenibilità con tecnologie e processi che migliorano sicurezza, efficienza e riducono l’impatto dei lavori. Con oltre 500 addetti e un valore della produzione 2024 di circa 180 milioni, la partnership nasce per diventare un riferimento stabile in Emilia-Romagna, nel pieno rispetto delle regole di mercato e degli appalti". Ad oggi le due aziende già collaborano in grandi opere per realtà importanti quali Societa Autostrade ed Hera.

Andrea Oliva