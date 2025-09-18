Il ponte al porto diventa un palcoscenico

"Il ponte di viale Dante sul canale del porto diventerà un vero e proprio palcoscenico urbano, pronto ad accogliere eventi culturali, sportivi e turistici durante tutto l’anno". Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che rispolvera un’idea che a ogni legislatura è riemersa nel dibattito politico e amministrativo. Così come appare il ponte rappresenta un’incompiuta. Il transito è vietato da anni ormai, ma fino a oggi non ha trovato una sua connotazione, limitandosi a ospitare negli anni installazioni turistiche, l’albero di Natale o progetti costosi che hanno sollevato polemiche come il villaggio western collegato a Cinè.

In passato si era parlato anche del rifacimento del ponte per ampliarlo e farne una piazza sull’acqua capace di ospitare eventi. Oggi si torna a guardare alle potenzialità di questo tratto di vecchia strada perché diventerebbe il coronamento del progetto in corso di riqualificazione dell’area portuale.

In viale Bellini la passeggiata lungo la banchina fa del porto canale un salotto. Si attende la ripartenza dei lavori in viale Parini per completare anche questo lato della passeggiata a fianco del canale, e non è finita qui. L’amministrazione vuole legare il nuovo ponte di viale Dante al rifacimento della banchina lungo viale Parini. L’intento è realizzare una gradinata con funzione di seduta per creare un effetto scenografico e la possibilità di vivere anche questa parte del canale. Molto importante sarà l’illuminazione. Saranno utilizzati degli street led per offrire un effetto suggestivo serale. La stessa tecnologia si ritroverà sul ponte di viale Dante che dovrà diventare un luogo accogliente dove ospitare anche iniziative turistiche.

A mancare ad oggi sono le risorse finanziarie. Il progetto ha un valore complessivo di un milione e mezzo di euro e sarà candidato al Fondo unico nazionale per il turismo 2025, con un contributo richiesto al ministero del Turismo e una quota significativa garantita dal Comune.

"Con questo intervento – spiega la sindaca Daniela Angelini – prosegue la grande opera di rigenerazione urbana che sta cambiando il volto di Riccione. Dopo il nuovo viale Ceccarini, il Lungomare del Sole, la riqualificazione del porto e le nuove passeggiate di viale Bellini e viale Parini, ora ci concentriamo su un’area che diventerà il cuore pulsante degli eventi e della socialità cittadina. Non è solo una riqualificazione estetica: è un progetto che valorizza l’identità di Riccione e la sua vocazione turistica, rafforzando al tempo stesso la qualità della vita quotidiana dei cittadini e l’attrattività della città durante tutto l’anno".

Andrea Oliva