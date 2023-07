Il ponte levatoio chiude per il troppo caldo

Temperature africane, il ponte levatoio pedonale del porto tra Cattolica e Gabicce torna a non funzionare bene e a creare disagi. Dopo tre giorni di chiusure piuttosto prolungate al passaggio pedonale (ponte sollevato e bloccato) ieri pomeriggio la situazione sembrava essere stata risolta ma l’amministrazione comunale annuncia che il monitoraggio continuerà viste le temperature da record che si annunciano per i prossimi giorni. "Siamo dispiaciuti per il ponte che non funziona ma è una struttura che ha sempre avuto problemi dalla sua nascita e purtroppo con le alte temperature degli ultimi giorni ci risiamo – commenta Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cattolica – i tecnici ed i manutentori sono al lavoro da giorni e da ieri pomeriggio il problema pare rientrato, ma non abbasseremo la guardia. Purtroppo con il caldo questo ponte ha materiali metallici che si dilatano e quando è abbassato rischia poi di non alzarsi più e non permette quindi il passaggio alle imbarcazioni del portocanale Tavollo, ecco spiegato perché è rimasto parecchie ore sollevato (e dunque chiuso al passaggio pedonale) in questi giorni. E’ un problema strutturale di vecchia data. Ora ci adopereremo per capire con i tecnici come procedere al meglio fino a fine stagione e poi faremo il punto anche sul futuro".

Ma l’emergenza rimane in piena stagione estiva e dunque turistica: "Sappiamo che il ponte è strategico per il passaggio pedonale tra le due sponde – continua l’assessore – lo stiamo monitorando e stiamo facendo tutto il possibile per evitare altri disagi". Il problema è che insistono su entrambe le sponde numerose attività di ristorazione e commerciali ed il passaggio pedonale è cruciale per queste attività. Con il ponte levatoio guasto l’unico passaggio pedonale è più a monte di qualche centinaio di metri sulla via Irma Bandiera dove vi è la strada carrabile anche per le auto, ma si tratta di un passaggio più a monte e più scomodo per tutti coloro che sono passeggio nel quartiere turistico portuale. Nelle prossime ore gli operatori ed i turisti, a migliaia di sera nel quartiere portuale, si augurano che il guasto sia risolto ed il disagio rientrato, ma le temperature si annunciano comunque molto alte.

Luca Pizzagalli