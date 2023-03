Il ponte sospeso fino a maggio

Niente da fare neppure per il periodo di Pasqua. Il ponte che collega Gabicce Mare a Cattolica su via Irma Bandiera resterà chiuso al traffico, e sarà aperto soltanto per il passaggio di ciclisti e pedoni. L’intervento di consolidamento dell’intera struttura, in atto da alcuni mesi, deve risolvere le criticità presenti a livello statico per un costo che ammonta a circa 450mila euro, spesa sostenuta equamente tra i due Comuni. Ma ci sarà ancora da aspettare. "Stiamo correndo contro il tempo _ conferma Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cattolica _ ma posso già dire che per Pasqua il ponte sarà aperto solo per i ciclisti e i pedoni". Da mesi operatori e cittadini lamentano i disagi per il traffico, per residenti e attività commerciali e turistiche, ed ora con l’avvicinarsi della stagione turistica in tanti si chiedono quando il ponte, che collega le due sponde del fiume Tavollo in una zona molto importante sia per Gabicce che per Cattolica, sarà definitivamente aperto.

"Siamo in costante contatto con chi esegue i lavori _ prosegue l’assessore _ pensiamo a questo punto di essere pronti per metà maggio, credo proprio che per l’inizio della stagione estiva ce la faremo ad aprirlo anche alle auto, siamo fiduciosi". Dunque si dovrà attendere ancora, mentre in tanti si augurano che le previsioni vengano rispettate. Il progetto consoliderà l’intera struttura con alcuni miglioramenti. "È prevista la realizzazione di una nuova passerella pedonale _ spiega l’amministrazione comunale cattolichina _ che correrà lungo tutto il tratto dell’attraversamento del fiume, integrandola ed ancorandola al manufatto esistente. Il nuovo camminamento, parzialmente a sbalzo sul fiume dal lato mare del ponte, sarà delimitato da un parapetto che rispetterà le norme per l’anti-scavalco attraverso una protezione con rete in acciaio". L’intervento strutturale si è reso inevitabile dopo i controlli effettuati: "Il consolidamento statico del ponte _ proseguono i tecnici cattolichini _ prevede il rinforzo delle travi di impalcato mediante la posa di nuovi profili di carpenteria metallica, opportunamente dimensionati e collegati alle strutture esistenti. Tra le opere necessarie, ci sarà il ripristino dei copriferri ammalorati e la risarcitura delle fessure nel calcestruzzo che si sono venute a creare con il tempo e l’esposizione all’acqua".

Luca Pizzagalli