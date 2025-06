Il ponte sul Marecchia sarà demolito

Mercoledì prossimo le ruspe arriveranno a ridosso del ponte sul Marecchia che collega Maiolo a Novafeltria lungo la provinciale 107, strada Palazzo Ca’ Migliore. Le benne inizieranno a demolire la struttura. Ieri la Provincia di Rimini, ente competente per la struttura e la viabilità, ha emanato l’ordinanza che fissa tempi e caratteristiche dell’intervento. Il provvedimento stabilisce la chiusura della circolazione per tutti i veicoli e gli utenti della strada nel tratto a partire dal chilometro 3+000, ovvero la strada compresa tra le vie II Giugno/Lungo Fiume (lato Novafeltria) e la via Località San Paolo (lato Maiolo). Senza ponte si dividono gli abitati sulle due sponde del Marecchia, ma le condizioni del manufatto non consentivano più di andare avanti in sicurezza. L’intervento che ora andrà a realizzare la Provincia è di quelli importanti, considerando l’investimento: oltre cinque milioni di euro.

Da tempo si parla delle procedure e di come sanare una situazione potenzialmente pericolosa. A fine febbraio erano partiti i lavori preliminari e, nel corso di un incontro tenutosi a Maiolo, il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e i sindaci di Maiolo, Marcello Fattori, e di Novafeltria, Stefano Zanchini, accompagnati dai tecnici del Servizio viabilità provinciale e dai professionisti esterni incaricati, avevano illustrato ai tanti cittadini riuniti, tra residenti e titolari delle imprese della zona, il progetto di demolizione del vecchio ponte e di realizzazione del nuovo. Con i 5miloni e 350mila euro stanziati, andrà rifatta un’opera strategica per la Valmarecchia. Il ponte attuale risale agi anni Sessanta. Oggi presenta un’unica carreggiata con una singola corsia, cosa che obbliga al senso unico alternato i veicoli in transito. Da tempo sono noti i problemi strutturali e idraulici del ponte, cosa che ne ha dovuto limitare l’utilizzo, tant’è che i veicoli in transito non possono avere un peso superiore a 10 tonnellate. Una volta demolito, seguirà la ricostruzione.

La nuova struttura avrà una carreggiata composta da due corsie e due banchine. Il ponte sarà realizzato con l’utilizzo di acciaio e calcestruzzo e avrà tre campate per una lunghezza totale di 138 metri. Per ovviare ai problemi di traffico provocati dalla chiusura alla circolazione del tratto di provinciale, le deviazioni verranno indicate con segnalazioni nella zona, lungo la viabilità di prossimità, spiegano dalla Provincia. "Con l’auspicio di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e le imprese di Novafeltria e di Maiolo – dicono dalla Provincia –, il completamento dei lavori con la realizzazione del nuovo ponte è previsto entro la fine dell’anno, salvo imprevisti o complicazioni in corso d’opera".

Andrea Oliva