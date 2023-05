Il ponte sulla statale 16 Riapre a doppio senso

Via crucis terminata. Riapre il ponte sull’Adriatica. Dopo il sopralluogo tecnico di verifica sulla tenuta dei piloni, fatto ieri intorno a mezzogiorno da tecnici Anas e comunali, questi ultimi coordinati dal dirigente Alberto Della Valle, è stato finalmente riaperto a due corsie per direzione di marcia il ponte sul Marecchia sulla Statale Adriatica. Da giorni, prima la chiusura totale per esondazione, poi il dimezzamento delle corsie, la restrizione al transito provocava file chilometriche sull’Adriatica per chi veniva da nord, da sud, dalla via Emilia e dalla Marecchiese.

"Anas ci ha comunicato che prevede la riapertura delle due corsie della Statale 16 in corrispondenza del ponte sul fiume Marecchia – spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad – La decisione è stata presa dopo il sopralluogo di Anas svolto nelle scorse ore a cui ha partecipato anche il Comune: da parte nostra abbiamo ribadito la piena collaborazione per gestire queste fasi anche con la messa a disposizione di servizi, uomini e mezzi". L’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli segnala che "nel corso della mattinata (di ieri, ndr) si è verificato un versamento di fango da un fosso sulla via Valverde, dove è stata posizionata l’apposita segnaletica. Sono intervenuti gli operatori di Anthea per il sopralluogo". Situazione analoga in via Mavoncello-Rodella e in via Mandrioni angolo Montefiorino. "Problema – continua l’assessore – anche per una tubatura in via Proteo a Viserbella, che è stata sistemata con un intervento lampo. Stiamo lavorando per la riperazione delle buche". I primi interventi sulle strade inizieranno il 23.

Il Comune segnala che è stata predisposta la riapertura di tutti i sottopassi veicolari e pedonali che erano stati chiusi nei giorni scorsi, compresi quelli in via Pescara-Lugano e del grattacielo. Rimane invece ancora chiuso il parco Marecchia.

Mario Gradara