Il popolo del wellness prende il volo

In volo da Monaco a Rimini. Si riparte grazie alla Fiera. Dopo la prima esperienza pilota per il Sigep, alla fine di maggio ci sarà un altro importate test per dare seguito ai collegamenti tra Germania e quartiere fieristico di Rimini.

In occasione di Rimini Wellness verranno collegati con dei voli charter, organizzati da Italian Exhibition Group, gli aeroporti di Rimini e Monaco di Baviera. Il vettore sarà LuxWing. Rimini Wellness si svolgerà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. I voli saranno operativi nel periodo compreso tra il 28 maggio e il 1 giugno. Il volo ha una durata di un’ora e 25 minuti e i biglietti sono già in vendita a tariffa Rimini Wellness a partire da 99 euro a tratta.

I collegamenti seguono una strategia definita da tempo, con Ieg sempre più protagonista in questo ambito, accelerando quella che dovrà essere la crescita del Fellini. Intanto l’aeroporto a Miramare vede partire la sua lunga stagione. Dei primi collegamenti il 16 aprile con Londra Gatwick e Basilea grazie alla compagnia Easyjet si è già detto. Buona la prima con ottime percentuali di riempimento. Sul Regno Unito si punta molto visto che sono ben tre le compagnie coinvolte. Oltre a Easyjet e British Airways il cui volo per Londra Heathrow partirà il 12 maggio, c’è lo storico collegamento di Ryanair con Londra Stansted partito il 3 aprile. In luglio si attende il diretto per Barcellona con Vueling, e dal primo giugno con Vienna. Già attivi i collegamenti con Cracovia, Palermo mentre Cagliari e Tirana sono annuali. Già partiti anche i collegamenti con Kaunas, Budapest e Praga, mentre Lussemburgo partirà il 4 maggio e Vilnius l’11 giugno.