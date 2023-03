Il popolo della Cgil a Rimini La base aspetta Meloni al varco "Coraggiosa ad accettare l’invito"

di Giuseppe Catapano

La sfilata di politici ha già avuto inizio. Speranza, Bersani, Brunetta, Bertinotti e D’Alema, tra gli altri. Tutti in platea nella prima giornata del congresso della Cgil, in corso a Rimini. Eppure nelle chiacchierate tra i delegati si parla soprattutto di chi al Palacongressi ancora non c’è: Giorgia Meloni, la cui presenza è annunciata per la giornata di domani. La base ha accolto "con sorpresa" non tanto l’invito alla presidente del Consiglio, quanto il fatto che lei quell’invito l’abbia accettato. "È vero, siamo stupiti. Ma la Cgil è da sempre aperta al confronto" dice Gianni Cotugno della Fiom Emilia Romagna.

"Siamo proprio curiosi di sapere cosa dirà. Ci aspettiamo che parli innazitutto di lavoro" osservano Martina Ioannucci e Auli Pambianco, arrivate rispettivamente dall’Abruzzo e dalle Marche. "Perché l’abbiamo invitata? È il momento delle risposte ai bisogni delle persone" spiega dal palco il segretario generale Maurizio Landini. Poi c’è anche chi non l’ha presa bene. "La presenza di Giorgia Meloni al congresso della Cgil è un atto di sfida nei nostri confronti". Una minoranza di una trentina di delegati annuncia un’iniziativa di protesta. "Lasceremo la sala quando parlerà".

La prima giornata del congresso ha nella relazione di Landini il momento più atteso. Il Palacongressi è gremito. Sono le 14.30 e un membro dell’organizzazione chiama a raccolta il popolo della Cgil. "Compagni, stiamo per cominciare". In prima fila due ex segretari, Susanna Camusso e Sergio Cofferati, si confrontano continuamente. Alle spalle di Landini siede Fausto Bertinotti: dalle sue parti si aggira Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, mentre una fila indietro ecco Massimo D’Alema. Davanti a tutti siede Roberto Speranza: Stefano Bonaccini, appena entrato in sala, corre a salutarlo e ad abbracciarlo. Per poi ricordare dal palco la "battaglia" condotta insieme nel periodo più duro della pandemia. L’ex ministro Renato Brunetta, tra strette di mano e uno sguardo allo smartphone, ascolta con attenzione le analisi di chi è chiamato a parlare dal palco. Viene letto un messaggio di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica invoca "una coesione centrata sui valori costituzionali, a partire da quello della pace". La prima a parlare è Isabella Pavolucci, segretaria della Cgil Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad porta il saluto della città di Rimini e Stefano Bonaccini mette al centro i temi politici, senza risparmiare stoccate al governo. Interviene anche Anna Rossomando, vicepresidente del Senato. Poi tocca a Landini. Il popolo della Cgil applaude. Aspettando di ascoltare i politici: oggi Schlein, Calenda, Fratoianni e Conte, domani Meloni.