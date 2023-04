Il portale degli svarioni Il belvedere trasloca a Bellaria e il teatro Galli ancora non c’è

Il Galli ridotto a un rudere e il lungomare che trascloca a Bellaria. Open to meraviglia e il nuovo portale nazionale per promuovere il Belpaese nel mondo per il sindaco Jamil Sadegholvaad qualche svarione lo sta concedendo. Sembra di vederlo Totò, davanti al Belvedere di piazzale Kennedy quasi fosse la fontana di Trevi, mentre tenta di spacciarlo per bellezza del comune di Bellaria Igea Marina. In effetti, rileva il sindaco di Palazzo Garampi, questo e altri strafalcioni si trovano nelle descrizioni di Rimini fatte dal portale che si presenta sul web con la venere del Botticelli in stile influencer. "Al collega e amico Filippo Giorgetti sindaco di Bellaria-Igea Marina chiedo gentilmente la ‘restituzione’ del nuovo piazzale Kennedy, che il sito ufficiale del ministero del Turismo Italia.it assegna fotograficamente a Bellaria Igea Marina" ci scherza su il primo cittadino. Non è l’unica inesattezza. Anche alla voce discoteche i confini della notte diventano ballerini. Tant’è che i pilastri in stile romanico della Baia Imperiale finiscono per essere affiancati alla città con l’Arco d’Augusto e il ponte di Tiberio. Ma tranquilli, ci pensa Sadegholvaad: "Mi impegno personalmente a restituire a Domenico Pascuzzi, sindaco di Gabicce Mare, la Baia Imperiale che la stessa campagna ministeriale colloca a Rimini". Fin qui gli errori vanno iscritti alla voce confini. Merita una menzione a parte il teatro Galli. Si rimane meravigliati nel leggere che dell’antico teatro del Poletti, dopo la bomba del ‘44, restano la parte anteriore e alcune sale, ma sarebbe in atto una riflessione per recuperarlo com’era e dov’era. Insomma andrebbe tutto bene se la descrizione del portale non fosse del 2023, ma di oltre un decennio fa. Letta questa passa in cavalleria il refuso ‘Parecchia’ al posto di Marecchia. "Non c’è dubbio che sia un compito arduo promuovere le bellezze e la straordinarietà di un luogo come l’Italia, dove davvero ogni angolo e ogni sasso hanno una storia da raccontare. Diciamo che i rilievi devono essere intesi come spunti di lavoro per fare meglio, per avere su una cosa così importante come la promozione del nostro Paese e un’industria come il turismo un atteggiamento meno ‘easy’, non contando quindi solo sul traduttore automatico o sul correttore automatico di bozze".

Andrea Oliva