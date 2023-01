Il portale di Rimini Tre milioni di visite

Tanti turisti in carne ed ossa ma anche moltissimi visitatori virtuali per Rimini. Sono state quasi 3 milioni le pagine visualizzate per oltre 800mila sessioni per il sito web del turismo di Rimini nel 2022: visite da record, con un aumento del 15% rispetto al precedente anno

Anche le ’presenze digitali’ confermano l’attrattività della città, con 623mila ’turisti online’, pari a 826mila sessioni utenti, che hanno scelto il portale www.riminiturismo.it per scoprire la città ed organizzare i propri soggiorni. Fra questi tanti stranieri: oltre 100mila hanno visitato il sito turistico del Comune, con incrementi di oltre il 40% dalla Germania e Paesi Bassi e oltre il 100% dalla Polonia e dall’Ungheria. In aumento Regno Unito e area francese. Sezioni più gettonate: Eventi, Shopping e Mercatini, “Come arrivare e Scopri il Territorio.