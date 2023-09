Il porto fa il pieno: sfornati 5mila piatti

Edizione da record per il Gusto del Porto, in scena venerdì e sabato sera nell’area portuale. "Un’incredibile esplosione di presenze, davvero imprevedibile – commenta Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu, che ha coordinato l’iniziativa, in collaborazione altre nove associazioni – anche nelle più ottimistiche previsioni.Nelle due serate sono stati preparati e venduti 4.700 piatti contro i 3.100 dello scorso anno: un 50 per cento secco in più. Non da meno la mescita delle bevande, anch’esse con analoga crescita esponenziale". Durante le serate i tre punti spettacolo "hanno fatto cantare, ballare e divertire i presenti: venerdì sera gli Scariolanti, iTacaband,Bengi Soul Trio e la band bellarieseMiscela Doc; sabato oltre alla replica dei Tacaband ed il gruppo itinerante degli Scariolanti, è stato il turno della voce di MoniaAngeli insieme a Michele Tani e al palco di IgeaMarina, la freschezza della band Nameless composta dagiovanissimi musicisti di quattordici anni, prodotti da Claudio Cecchetto, presente alla festa e molto cercato dai presentiper selfieo foto ricordo. "Le serate sono state una festa, peccato per l’impazienza di alcune persone che per la lunga attesase la sono presa con le ragazze di Verdeblu presenti alle casse. Senza sapere che hanno lavorato 15 ore nei due giorni, senza ’guardare l’orologio’. Un esempio di zelo e professionalità, così come tutti i volontari delle associazioni", prosegueBorghesi. Grande soddisfazione espressa dal sindaco Filippo Giorgetti: "Una manifestazione partecipatissima quella del Gusto del Porto 2023, con numeri in grande crescita e che rappresenta un’ottima occasione di aggregazione sia per i turisti che per i cittadini e persone dell’entro terra. Un ringraziamento speciale per le associazionie le attività che si sono rese disponibilissime. I numeri importanti, registrate con ottima partecipazione all’evento in termini di presenze".