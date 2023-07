Il porto resta al buio, i ristoratori insorgono

Il blackout di sabato sera in zona porto a Cattolica ha creato parecchio malessere negli operatori economici. Un guasto che pare aver compromesso la serata a numerosi esercenti e ristoratori. "Sabato sera tutta la zona del porto si è ritrovata in un lungo blackout – spiega Paolo Brunaccioni consigliere Confcommercio Cattolica e gestore del ristorante Sopravento – proprio nel momento in cui i ristoranti erano pieni e c’erano tanti turisti. I più fortunati hanno rivisto la luce quasi subito, ma alla stragrande maggioranza degli operatori è tornata solamente dopo le 23 e per qualcuno il disagio è continuato fino al mattino seguente. Gravissimo il danno subito da tutte le attività: i ristoranti hanno dovuto fare alzare le persone a metà cena, hanno dovuto disdire le prenotazioni successive. Insomma, un vero disastro a cui si sono sommati i problemi con le schede degli elettrodomestici saltate la mattina dopo per gli sbalzi elettrici dovuti all’installazione del generatore. Ringraziamo l’amministrazione comunale che si è attivata subito con noi per darci informazioni tempestive e con Enel, dapprima per avere un generatore di corrente e quindi per farglielo spostare dal luogo inadatto in cui era stato installato, e poi per ripristinare il prima possibile la linea elettrica. Nella speranza che Enel ponga rimedio a questo grave danno in tempi rapidi, a noi restano comunque gli ingenti danni provocati dalla perdita totale degli introiti di un bel sabato sera di luglio. Chi di noi li ha subiti si tutelerà nelle sedi opportune". Interviene anche Nicoletta Olivieri, presidente del Comitato Fronte del Porto: "Oltre ai ristoratori, anche le altre attività che si affacciano sul porto hanno subito danni. Sono certa che Enel comprenderà la necessità di modernizzare l’impianto perché nel 2023 non possono accadere fatti così gravi".

Enel intanto precisa che "E-distribuzione, società del gruppo Enel, gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, dispiaciuta per il disagio, informa che il doppio guasto di natura accidentale si è verificato su una linea interrata di media tensione, dovuto alla combinazione di temperature molto al di sopra della media e dell’aumento dei carichi elettrici. La maggior parte della clientela è stata rialimentata intorno alle 23 con manovre in telecomando da remoto, gestite dal Centro operativo di Bologna. Inoltre i tecnici dell’azienda hanno provveduto all’installazione di due gruppi elettrogeni per rialimentare le ultime utenze. Tale attività ha richiesto tempi più lunghi, dovuti al trasporto e all’installazione dei gruppi. Il tratto guasto è stato riparato e martedì (oggi ndr) la linea ritornerà in esercizio". Luca Pizzagalli