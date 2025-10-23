Il porto va messo in sicurezza. C’è il progetto, arrivano le dighe

Approvato il progetto dell’avamporto. La giunta ha dato il via libera dopo che si è conclusa con esito favorevole la valutazione di impatto ambientale dell’opera. L’approvazione è un passo decisivo verso il cantiere perché ora, con un progetto validato, sarà possibile accedere alle varie linee di finanziamento. Va ricordato, infatti, che nel 2022 vennero persi i soldi del bando regionale proprio perché l’iter di valutazione della Via si allungò oltre modo. Oggi si possono cercare le risorse anche perché in ballo c’è la sicurezza di chi esce dal porto e prende la via del mare, e poi cerca di farvi ritorno. Il problema delle correnti che si generano nella zona dell’imboccatura tante volte denunciate dai pescatori, resta d’attualità. La progettazione dell’avamporto è iniziata nel 2020 quando il Comune affidò l’incarico alla società Enser srl.

L’intervento prevede il prolungamento delle dighe foranee di levante e ponente esistenti, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e garantire la sicurezza della navigazione nel porto canale. In altri termini la diga creata alcuni anni fa partendo dalla ’palata’ all’altezza del Rockisland, andrà allungata in mare.

L’altro intervento riguarda la diga di ponente. Oggi è poco più di una scogliera abbozzata che prolunga la camminata che porta al ristorante Da Lucio. In futuro è previsto che questa diga si allunghi in mare per centinaia di metri. Il risultato dovrà essere quello di creare una zona di ingresso limitata in porto, ma al sicuro dalle correnti e dagli evento meteorologici, da utilizzare in tutte le condizioni, in sicurezza.

Le opere sono state concepite per rispondere a esigenze di sicurezza prioritarie. Per prima cosa completare la protezione dalle onde provenienti dal primo quadrante, quello di Nord-Est, caratterizzate da una maggiore intensità e frequenza. Poi andrà messa in sicurezza l’imboccatura dalle mareggiate provenienti da maestrale, tramontana e bora. Questi venti, pur meno frequenti, creano comunque problemi alla navigazione a causa dei fenomeni di riflessione del moto ondoso accentuati dalla scogliera posta a protezione della darsena.

In municipio sono sicuri che il progetto approvato consentirà di ottenere un’imboccatura portuale in grado di consentire manovre di ingresso e uscita in sicurezza anche durante eventi meteorologici di particolare intensità.

Oggi, con un progetto che ha già superato l’ostacolo della Via, non rimane che procedere. L’intervento è strutturato in due lotti funzionali. Il primo lotto riguarda il molo di levante, il secondo il molo di ponente. "Risulta prioritaria l’esecuzione del primo lotto nella sua configurazione finale – sottolineano dall’amministrazione comunale - per garantire la messa in sicurezza dell’imboccatura portuale".

Andrea Oliva