Il pranzo dell’accoglienza a San Patrignano per 361 ragazzi appena entrati in comunità

Il primo Natale a San Patrignano è difficile da dimenticare. Quest’anno sono stati 361 i ragazzi e le ragazze che per la prima volta hanno trascorso la festività all’interno della comunità. Nella sala grande hanno trovato un posto a sedere in 1.200, fra cui gli oltre 700 ragazzi e ragazze in percorso assieme ai loro educatori e le loro famiglie. "Come sempre è stata una giornata di grande coinvolgimento, tutti uniti in un grande abbraccio di amicizia e speranza – spiega la presidente Vittoria Pinelli – Il Natale è sempre un giorno speciale, che lo si viva in comunità o in famiglia. Per questo il mio pensiero e quello di tutti gli educatori della comunità è andato a tutti quei ragazzi e a coloro che stanno ancora soffrendo. Gli auguro davvero di trovare la forza e il coraggio per chiedere aiuto". La festa che si è vissuta in comunità è stata ancor più dolce al pensiero dei 269 ragazzi che nell’arco del 2022 si sono reinseriti ed hanno dunque potuto festeggiare il Natale con le proprie famiglie. "Mi auguro siano riusciti a portare nelle loro case lo spirito che negli anni hanno respirato a San Patrignano, prendendosi cura dei loro cari e trasmettendo i valori vissuti in comunità".