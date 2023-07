Il prefetto ai sindaci: "Accogliete i profughi" La lettera dopo il caso scoppiato a Pennabilli

La Prefettura in questi giorni ha inviato una nuova lettera a tutti i sindaci del Riminese, richiamandoli a dare disponibilità per l’accoglienza dei profughi. La lettera arriva pochi giorni dopo l’ordinanza ’anti migranti’ del sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini: previste sanzioni da 1.500 a 15mila euro per chi accoglie i profughi nel territorio pennese senza comunicarlo prima all’amministrazione. Giannini è finito nella bufera dopo il provvedimento, scatenando durissime reazioni da parte di esponenti del Pd e della Cgil, nonché del senatore del M5s Marco Croatti. Ma l’ordinanza del primo cittadino di Pennabilli, così come le sue dichiarazioni sul tema profughi, sono finite pure sotto la lente della prefetta Rosa Maria Padovano (nella foto con Giannini), che sta facendo le opportune verifiche. Dalla Prefettura fanno sapere che al momento, sul caso Pennabilli, non ci sarebbero "ulteriori elementi di novità".

a.g.c.