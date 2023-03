Il prefetto in campo "Pattuglie a piedi nel centro storico contro risse e vandali"

Più personale in divisa nelle strade, nelle piazze, nelle zone calde della movida riminese. Perché se è vero "che l’attenzione delle forze dell’ordine è sempre stata ai massimi livelli", è anche vero "che ci sono aspetti legati alla percezione della sicurezza che non vanno sottovalutati". L’ordine pubblico in centro storico è una delle questioni in cima all’agenda del prefetto Rosa Maria Padovano, insieme ad altri temi come la gestione dei grandi eventi della stagione estiva. Padovano fa il punto della situazione, a margine del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza riunitosi martedì scorso. Per quanto riguarda il centro storico, l’episodio più grave risale al 29 ottobre, quando piazza Cavour fu teatro di una maxi rissa. Da allora ci sono state segnalazioni per fatti ‘minori’, come vandalismi e danneggiamenti, che però hanno destato la preoccupazione di residenti e operatori. Prefetto, qual è la sua fotografia della situazione? "Fin dal momento del mio arrivo a Rimini ho avuto l’impressione di un territorio particolarmente effervescente, ma allo stesso tempo già oggetto di un alto livello di attenzione da parte delle forze dell’ordine. A dimostrarlo sono i dati. Da ottobre a marzo il numero dei fatti delittuosi non ha subito impennate e...