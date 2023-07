Il prefetto in visita, l’appello della Parma: "Santarcangelo merita più forze dell’ordine"

Ieri la la sindaca di Santarcangelo Alice Parma ha accolto in municipio la prefetta Rosa Maria Padovano, in occasione della sua prima visita istituzionale alla città. Dopo i saluti e una breve introduzione sulle tipicità santarcangiolesi, la sindaca Parma e l’assessore alle politiche per la sicurezza Filippo Sacchetti hanno accompagnato la prefetta in visita all’antica stamperia Marchi, la prima bottega storica di Santarcangelo, e alle grotte tufacee. Durante l’incontro "abbiamo illustrato alla Padovano – dicono sindaco e assessore – la vivacità della città con le sue attività e realtà, anche in termini di eventi culturali e commerciali, e una consolidata rete fatta di imprese, cooperative e associazioni. Per questo Santarcangelo necessita di un’adeguata presenza da parte delle forze dell’ordine".