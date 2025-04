Il Premio Baleani a Giovanna Gaudenzi: "Un riconoscimento che mi rende orgogliosa"

Ha fatto dell’eleganza e della raffinatezza l’emblema delle sue boutique. Giovanna Gaudenzi, imprenditrice, conosciuta oltre i confini del nostro Paese, oggi riceverà il 25esimo Premio alla memoria Enzo Baleani. La cerimonia si terrà alle 12,30 nella piazzetta del Faro, in viale Ceccarini, alla presenza della sindaca Daniela Angelini e della famiglia Baleani. Come sempre la premiazione, a cura del Consorzio d’area di viale Ceccarini e del Comune, sarà anticipata alla 11,30 dalla Benedizione delle palme, seguita, alle 11,45, dal live dj set Ayron Vici. Punto di riferimento per gli amanti del fashion, Gaudenzi è ora presente in sette punti vendita ed è pronta ad allargare la boutique in viale Nievo.

Quando è cominciata quest’avventura? "Cinquant’anni fa, per l’esattezza nel 1976. Facevo la commessa da mio fratello Angelo. Quando ho preso in mano il primo negozio ero molto giovane. Il locale era piccolissimo, una trentina di metri quadri in viale Mancini a Cattolica, comunque capace di attirare una numerosa clientela, così due anni dopo ci siamo ampliati. In viale Bovio più avanti abbiamo inaugurato lo store di 200 metri quadri".

È poi approdata a Riccione. "È capitato per caso nel 1984. Un’azienda mi ha offerto la possibilità di trattare la sua firma, così ho aperto il negozio all’angolo di viale Ceccarini. Ho cominciato ad arricchire la boutique con tante altre firme, poi ho aperto anche dove c’è Gaudenzi uomo, sempre nel Ceccarini. Circa 18 anni fa abbiamo poi avviato la boutique in viale Nievo. L’avventura è continuata, perché tre anni fa abbiamo aperto anche a Ravenna. Compreso il negozio per bambini abbiamo sette punti vendita. Ora abbiamo acquisito gli spazi dell’ex Pescatore, dove troverà spazio la linea uomo".

Il commercio negli anni è cambiato, quanto ha inciso l’online? "Avendo successo, per noi nel 2016 è stato naturale aprire anche il canale e-commerce. Così oggi la clientela non è solo riccionese, ma allargata ad Asia, Stati Uniti e Paesi europei. Siamo contenti, perché gestiamo un’azienda sana con oltre 250 brand e abbiamo una clientela fidelizzata. Nel tempo sono venuti da noi artisti come Renato Zero, Anna Falchi, Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Fausto Leali".

Merito anche di chi le sta accanto? "Soprattutto di mia figlia Francesca. Con noi ora lavora anche suo marito Giuseppe Di Giovanni che ci aiuta in tutto, mio marito Attilio Meletti cura invece la parte economica. Ringrazio Riccione per il premio".

Nives Concolino