Il premio Cagnoni. Rimini ‘celebra’ le aziende che sanno guardare al futuro

L’innovazione è la vera protagonista di Key con la seconda edizione del premio ‘Lorenzo Cagnoni’, consegnato agli espositori che hanno dato vita ai sette progetti più innovativi presentati in fiera, uno per ogni settore merceologico della manifestazione, e alle tre startup dell’Innovation District dal più alto potenziale innovativo. Le aziende premiate sono Horay Solar Co., Ltd, Italian Wind Technologies, Energy Dome, Rina, Renovis, Camel Energy GmbH e Alperia. Le tre startup che hanno ricevuto il riconoscimento sono state invece, Trailslight, Reefilla e Sizable Energy. La prima assembla e commercializza sistemi di controllo per lampade stradali basati sul metodo innovativo che integra l’analisi sonora intelligente all’interno dei sistemi applicati alle singole lampade, con risparmi fra il 40 e 60 per cento. Reefilla sviluppa e produce soluzioni di power generation mobili basate anche su batterie second life con cui portare energia ovunque per un futuro a zero emissioni. Questi prodotti sono cento per cento made in Italy e nascono con un approccio circolare grazie all’uso di batterie che hanno una seconda vita, fino a tre volte più piccolo e leggere di un normale generatore a benzina o diesel, ma con un’efficienza che permette un risparmio dei consumi di energia fino al 70 per cento.

Sizable Energy è invece una startup innovativa che sviluppa una nuova tecnologia che offre per prima un’alternativa sostenibile ai metodi tradizionali di accumulo dell’energia. La tecnologia brevettata di Sizable utilizza un sistema modulare e facilmente distribuibile per sfruttare il potenziale gravitazionale tra l’acqua di mare e una soluzione del 20 per cento più pesante, come la salamoia satura, costituita unicamente da acqua e sale. Il sistema impiega due serbatoi a diverse altitudini: uno galleggiante sulla superficie marina e l’altro situato sul fondo del mare. L’energia viene immagazzinata pompando la salamoia verso l’alto e viene generata quando la salamoia scende attraverso turbine-pompe reversibili. "Con la consegna del premio Lorenzo Cagnoni e il nuovo Innovation District – l’istantanea di Ieg – Key conferma il sostegno all’innovazione, favorendo il dialogo tra imprese, nuove realtà imprenditoriali e stakeholder del settore: un’occasione unica per scoprire tecnologie, servizi e soluzioni integrate che stanno plasmando il panorama energetico in Italia e nel Mediterraneo, rispondendo alle sfide della transizione energetica e alle nuove politiche climatiche".

In una città come Rimini l’innovazione energetica non può che riguardare anche il mare. Con ‘Portualità, logistica, trasporti e filiera industriale per l’eolico offshore in Italia’, ieri mattina a Key è andato in scena un convegno dedicato ai porti, luoghi destinati a diventare sempre di più degli hub dell’energia. "I porti e le infrastrutture costiere rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei progetti di energia rinnovabile offshore – ha spiegato Fulvio Mamone Capria, dell’Associazione delle energie rinnovabili Offshore – poiché rappresentano il punto di partenza e di supporto logistico per la costruzione, l’installazione e la manutenzione degli impianti".

Federico Tommasini