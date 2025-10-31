Il Premio Fellini a Cuarón: "Un onore essere a Rimini. Devo tanto a Federico"

Un regista ’felliniano’ per il ritorno del Premio Fellini. Sarà Alfonso Cuarón, il regista e sceneggiatore messicano vincitore di due Oscar per la migliore regia con i film Gravity e Roma, a ricevere il 7 dicembre al teatro Galli di Rimini il riconoscimento in memoria del Maestro. Il Premio Fellini mancava da ben 15 anni. L’ultima edizione nel 2011, quando fu assegnato a Terry Gilliam, poi più nulla. Alcuni mesi fa il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla cultura Michele Lari avevano annunciato "la volontà di ripartire con il Premio Fellini", grazie anche alla rinnovata collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna. Il nuovo corso del Premio Fellini, coordinato da Gian Luca Farinelli, il direttore della Fondazione Cineteca Bologna, si aprirà con uno dei registi più acclamati degli ultimi anni.

L’EREDITÀ DEL MAESTROÈ stato più volte lo stesso Cuaron a parlare dell’influenza di Fellini nei suoi film. In un’intervista, anni fa, disse parlando di Roma: "Per la sequenza della spiaggia in Roma ho utiizzato il suono del vento della spiaggia presente nei film di Federico Fellini, come La dolce vita e Amarcord". Non è l’unico ’omaggio’ al Maestro riminese presente nel cinema di Cuarón. Per il regista messicano "Fellini è stato e resta un fondamento del cinema", soprattutto "del cinema moderno. Quando guardo i suoi film, è interessante la transizione dal post-neorealismo alla fellinità. Fellini è un maestro della forma e della tecnica. E con un’ossessione per le donne...". Cuarón è considerato, a buon diritto, uno degli interpreti più moderni del cinema felliniano. Nell’anno della sua ripartenza, il Premio Fellini non poteva che andare a lui. Che ha commentato così ieri: "È un incredibile e commovente onore per me ricevere, nella città che l’ha visto nascere, il premio che porta il nome dell’artista che ha influenzato così tanto, sin dalla mia prima infanzia, il mio amore per il cinema". Cuarón sarà il 12esimo regista a ricevere il riconoscimento, che vanta un albo d’oro straordinario. Istituito nel 1994, l’anno dopo la morte di Fellini, il premio nella prima edizione andò a John Turturro, a cui seguirono poi Kathryn Bigelow (1995), Emir Kusturica (1996) e John Landis (1997). Dopo una lunga pausa, fu l’allora Fondazione Fellini a ripristinare il premio nel 2005, conferito quell’anno a Martin Scorsese, per proseguire poi con Roman Polanski (2006), Ermanno Olmi (2007), Tullio Pinelli (2008), Sidney Lumet (2009), Paolo Sorrentino (2010) e Terry Gilliam (2011).

"UNA GIOIA PER LA CITTÀ""È una grande gioia per Rimini – dicono oggi Sadegholvaad e Lari – riprendere ol Premio Fellini riconoscendo un tributo a un artista di fama mondiale come Cuarón. Abbiamo voluto aprire una nuova stagione del Premio Fellini dopo 15 anni che hanno visto Rimini investire tantissimo sull’eredità artistica e intellettuale del regista, a partire dalla riapertura del Fulgor nel 2018 e dal nuovo Fellini Museum. Quello al maestro Cuarón è solo un omaggio a una carriera straordinaria, ma il riconoscimento a chi con la sua visione e il suo talento ha saputo aprire nuove strade, traendo ispirazione da Fellini". "Un onore per la Fondazione Cineteca collaborare con Rimini e la squadra che lavora quotidianamente sul patrimonio di Fellini, coordinata da Marco Leonetti – dice Farinelli – L’entusiasmo con cui Cuarón ha accettato di ricevere il Premio Fellini dimostra quanto, per i grandi cineasti contemporanei, Fellini resti una presenza essenziale, intima, costante e vitale. Sarà una festa accoglierlo a Rimini e scoprire, dalle sue parole, le influenze che lo legano all’autore di Amarcord". E per l’assessore regionale alla cultura Gessica Allegni "il Premio Fellini a Cuarón testimonia l’eccellente lavoro che Rimini, terra di cinema, sta portando avanti per valorizzare l’eredità culturale del Maestro".