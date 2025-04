Il Premio Fellini ha un nuovo ciak, il grande cinema torna a casa

Il premio Fellini avrà il suo terzo tempo. Dopo 14 anni dall’ultimo conferimento, il riconoscimento ispirato al maestro del cinema, torna per un nuovo corso, questa volta attraverso la collaborazione tra il comune e la Cineteca di Bologna. Il premio Fellini debuttò ufficialmente nel ’94, proseguendo per i successivi quattro anni, poi uno stop fino al 2005, anno del secondo rilancio concluso nel 2011 con l’ultimo conferimento. Fu Terry Gilliam, ex Monty Python e regista di Paura e delirio a Las Vegas a ricevere al Museo della città l’ultimo Premio Fellini. Sono trascorsi quattordici anni e finalmente quest’anno un nuovo regista riceverà il riconoscimento, proprio come Roman Polanski, Martin Scrosese, Paolo Sorrentino e tanti altri premiati negli anni.

"Il premio Fellini torna con una veste rinnovata – dice l’assessore Lari -. In 14 anni Rimini è cambiata: è rinato il Fuglor, il Fellini museum, tutti luoghi imprescindibili per la poetica del Maestro e questo riconoscimento non poteva tornare senza una presa di coscienza su tutto ciò. Rimini guarda al passato, ma senza smettere mai di innovarsi". Non solo un conferimento annuale, ma un contenitore di iniziative. "Saranno tanti gli eventi che accompagneranno il premio, valorizzando prima di tutto la poetica di Fellini – riprende -. I premiati sono personalità che danno ancora spazio nella loro arte all’immaginario felliniano o che da esso hanno tratto ispirazione, raccontando storie fuori dagli schemi".

Alla fine di maggio verrà presentato nei minimi dettagli il percorso di avvicinamento al premio. "Nei prossimi giorni usciranno delle date più precise, così come il nome del regista che quest’anno verrà premiato nell’autunno prossimo – conclude Lari -. Non voglio anticipare nulla, ma è già stato scelto e a breve verrà annunciato".

f.t.