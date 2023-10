Il premio Guidarello. Carlino e sindaco vincitori

Tra i vincitori del premio Guidarello per il giornalismo d’autore, c’è anche il sindaco di Rimini, presidente della Provincia e di Visit Romagna. Jamil Sadegholvaad lo ritirerà sabato 11 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna, nelle vesti di presidente di Visit Romagna. Premiato per la categoria Turismo per lo spot televisivo ’La Romagna è la vacanza degli italiani’, lanciato nei giorni subito successivi all’alluvione di maggio, in cui sono i turisti a raccontare la Romagna. "Un punto di vista ribaltato – si legge nella motivazione – un esercizio di memoria collettiva che innesca un intreccio tra passato e presente andando indietro di decenni, grazie a immagini amatoriali o di cinegiornali".

Proprio l’alluvione ha ampiamente caratterizzato i premiati di questa 52esima edizione: dalle persone travolte dall’acqua e dal fango in maggio, ai giornalisti inviati sui territori per raccontare un’emergenza inattesa e impensabile. Non a caso il premio ad honorem va proprio alla ’Gente di Romagna’, a "chi si è rimboccato le maniche nel maggio scorso, muovendo in mezzo all’acqua e al fango anche una straordinaria ondata di solidarietà, vicinanza e umanità, , persone che hanno perso tutto ma non la fierezza, e che sono ripartite mostrando al mondo intero la dignità e il piglio di una comunità unita".

Premio Speciale di Confindustria Romagna al Resto del Carlino per la copertura giornalistica

assicurata agli eventi alluvionali. Per il giornalismo nazionale, vengono premiati Giorgia Cardinaletti del TG1, il caposervizio del Foglio Simone Canettieri, e il Generale dell’Aeronautica Militare, Vincenzo Camporini. Per il giornalismo Romagna questi i riconoscimenti della giuria presieduta da Roberto Balzani: Laura Sansavini della redazione cultura del TG2 per un servizio sul Museo della Marineria di Cesenatico nella rubrica ’Italia, viaggio nella bellezza’, il professor Alberto Melloni per l’articolo ìIl prete che disse no ai fascistiì sul Corriere della Sera in occasione del centenario del martirio del sacerdote ravennate don Giovanni Minzoni, e Giampaolo Visetti di Repubblica, inviato di nei territori romagnoli alluvionati.

m.gra.