Il premio Riccione per il teatro omaggia Calvino

Gran finale oggi per la 57esima edizione di ’Riccione per il teatro’, il più importante concorso nazionale di drammaturgia, che quest’anno può fregiarsi anche del patrocinato del Senato e del premio di rappresentanza della Presidenza della Camera dei Deputati. L’evento finale con proclamazione dei vincitori renderà omaggio anche a Italo Calvino, per il centenario della nascita dello scrittore. Appuntamento oggi alle 17 al Palazzo del Turismo di Riccione (l’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite). Per l’occasione verranno premiati i testi teatrali non ancora rappresentati in pubblico. Sono 656 i copioni giunti quest’anno, circa 200 in più rispetto al precedente record del 2007, quando arrivarono 477 testi. I vincitori del premio – organizzato dall’associazione Riccione Teatro in collaborazione con Comune di Riccione e Fondazione Ater – saranno proclamati alla presenza della presidente della giuria Lucia Calamaro, una tra le voci più autorevoli del teatro contemporaneo italiano, e dei giurati Concita De Gregorio, giornalista, scrittrice e conduttrice tv, Graziano Graziani, critico e conduttore di Radio 3, Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano, Walter Zambaldi, al timone del Teatro Stabile di Bolzano. Interverrà inoltre l’attore Lino Guanciale, con un contributo video.

Un particolare omaggio, oggi, nel giorno del centenario della sua nascita, sarà riservato a Italo Calvino, che fu vincitore della prima edizione del concorso di Riccione nel 1947 con Il sentiero dei nidi di ragno. A lui è dedicata la passeggiata culturale "I giardini raccontano" – a cura di Città Teatro – questa mattina alle 9,30, con la partenza da Villa Mussolini. Ci saranno poi alcune performance anche al pomeriggio: sul palco Città Teatro, il compositore e polistrumentista Claudio Donzelli (Mighty Oaks), il cantante e leader dei Nobraino Lorenzo Kruger con il chitarrista Nestor Fabbri, altro membro storico della band.

Nives Concolino