Il presepe sostenibile fatto di sabbia e metallo spunta a Torre Pedrera

Un presepe tra sabbia e metallo. Torre Pedrera torna a offrire un momento per riflettere sul Natale, guardando le creazioni comprese sotto il tendone che si trova all’altezza del bagno 65, Carlino. Ieri per l’inaugurazione erano presenti il vescovo Nicolò Anselmi e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "Un presepe diverso dagli altri che unisce tradizione, creatività e sostenibilità, ma soprattutto un vero e proprio percorso di consapevolezza guidato dall’amore. Un’idea che nasce dalla necessità di comunicare, di condividere e far riflettere. Il Natale è amore, l’amore significa anche prendersi cura di ciò che si ama", sottolineano dal comitato. A curare il progetto che ha portato alla presentazione del presepe di sabbia e metallo ci hanno pensato i volontari del comitato turistico di Torre Pedrera. Il presepe di sabbia è un’opera d’arte tradizionale che si tiene da ben 17 anni. Quest’anno il comitato ha deciso di dargli una connotazione green, unendo la sabbia al metallo riciclato di Lu Lupan di Mutonia.

"Coltivando l’amore per la Natività e per il nostro pianeta, trasformiamo il nostro impegno in azioni concrete che promuovono un futuro sostenibile", spiega per il comitato Eleonora Giovannardi. "Torre Pedrera invita così il pubblico a riflettere sulla necessità di adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni". Se a Natale si è tutti un po’ più buoni, allora si può essere anche più ‘sostenibili’". Intanto in città proseguono le visite anche la presepe di sabbia al porto, nel tendone sulla spiaggia libera a fianco di piazzale Boscovich. Più legato alla tradizione classica napoletana, contiene gruppi scultorei alti fino a 3,5 metri, realizzati da un team di artisti internazionali.

a.ol.