Il presepe vivente anima oggi le strade di San Lorenzo

Presepe vivente con oltre cento figuranti oggi nella piazza di San Lorenzo, a Riccione. La sacra rappresentazione prenderà vita alle 16,30, al calar del sole, tra suggestive atmosfere animate non solo da angeli, Re Magi, Sacra Famiglia e pastori, ma anche dagli artigiani delle antiche botteghe che daranno vita a dei quadri con i tradizionali mestieri, dall’oste al falegname, dai pescatori alle lavandaie fino al fabbro. Non mancheranno le locande. Protagonisti saranno in particolare i bambini del catechismo e quello della scuola materna San Lorenzo e del nido Lo Sghitolo che, seguiti dalle loro animatrici e catechisti, riuniti in un grande coro, proporranno anche un repertorio di canti natalizi. Organizzato dalla parrocchia di San Lorenzo con il sostegno del comitato d’area, il presepe vivente completato da una particolare scenografia e dalla presenza di alcuni animali domestici, vede la partecipazione del Centro Danza di Lara Giorgetti con un serie di danze. Per l’occasione verranno allestite due bancarelle, una con gli articoli creati dalle suore missionarie, l’altra con torte pro Caritas parrocchiale.