Il presidio degli ambientalisti: "Non vogliamo i grandi eventi, danneggiano la spiaggia libera"

"Il presidio di domani alle 17.30 in piazza Cavour è la risposta che come cittadine, cittadini e associazioni intendiamo dare al nostro Comune che anche per l’estate 2024 decide di continuare a concedere lo spazio di spiaggia libera davanti l’ex Colonia Bolognese ai grandi eventi della Rimini Beach Arena, in barba alle disposizioni europee sulla tutela delle nidificazioni e degli habitat delle specie protette". Così una nota dell’associazione “Monumenti vivi“.

"Dopo aver promosso una raccolta firme cartacea dal titolo Vieni oltre Fratino – prosegue la nota – e aver raccolto più di 800 firme, dopo un banchetto di raccolta firme in Piazza Tre Martiri, dopo una Interrogazione in consiglio comunale, dopo diversi incontri con l’assessora Montini e un lungo incontro con il Sindaco lo scorso 29 dicembre, il solo risultato ottenuto è che nel bando per i grandi eventi per l’estate 2024 per la prima volta compare il nome e la tutela del Fratino, effettuata mantenendo “uno spazio ove si possano rifugiare“ e chiedendo al futuro appaltante di operare di concerto con le associazioni preposte. Ma è ridicolo ipotizzare che i pulcini di Fratino, che non sanno volare e la cui unica possibilità di salvezza è il mimetismo sulla sabbia, possano sfuggire al caos di un grande evento trovando nella notte improbabili aree di rifugio; ingenuo, per usare un eufemismo, invocare il supporto da parte di associazioni preposte quando Asoer (Associazione Ornitologi dell’Emilia Romagna), dopo essersi accollata per anni la protezione dei Fratini, quest’anno ha rotto ogni rapporto col Comune, esasperata dalla non collaboratività dell’Amministrazione.

Scendiamo in piazza per ribadire che i grandi eventi non sono compatibili con la difesa del Fratino e con il rispetto della spiaggia libera come ecosistema: inserire la tutela dei Fratini nel bando che abilita la devastazione di un habitat prezioso è una presa in giro che non accettiamo".