Il pressing del Comune su colonie e anfiteatro

Stavolta Visit Rimini non c’entra. Il tour guidato in alcuni dei luoghi più belli della città - ponte di Tiberio, domus del chirurgo, museo - e quelli più brutti, o meglio degradati (le ex colonie) l’ha organizzato direttamente il sindaco per un’ospite d’eccezione: la nuova soprintendente. Jamil Sadegholvaad ha indossato le vesti di cicerone guidando Federica Gonzato, accompagnata da Valeria Bucchiniani e Annalisa Pozzi, funzionarie dell’ente, in una visita tra arte e storia. Al termine nessuna comunicazione ufficiale, ma un post di Sadegholvaad su Facebook: "Ringrazio la soprintendente ad archeologia, belle arti e paesaggio Federica Gonzato per aver accettato l’invito a trascorrere l’intera giornata a Rimini. Una disponibilità non scontata né dovuta, che ci ha permesso di fare tappa in alcuni luoghi chiave della città, tra siti che raccontano la nostra storia e aree a cui vogliamo disegnare un nuovo futuro".

"Siamo partiti dalla domus del chirurgo e dal Museo della Città, per poi toccare l’Anfiteatro romano, il Mercato coperto e l’ex convento San Francesco, la piazza sull’acqua e il ponte di Tiberio, il porto e infine le ex colonie marine. Un’occasione servita anche a confrontarci ‘sul campo’ su alcune partite aperte che possono diventare fondamentali per la valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale e per lo sviluppo della città, nel solco di una collaborazione che, sono certo, sarà proficua". Su alcuni temi il sindaco era già intervenuto di recente. Sull’Anfiteatro Sadegholvaad aveva dichiarato che il Comune "è disponibile a finanziare e intraprendere, con gli enti pubblici a partire dalla soprintendenza, una nuova serie di monitoraggi archeologici per verificare cosa davvero sia rimasto ’sotto’". E sulle ex colonie - presenti ieri pure i nuovi proprietari della Bolognese, Orfeo Bianchi e Linda Gemmani - ha più volte chiesto certezze per chi investe.

Mario Gradara