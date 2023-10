Il presunto amante : "Su di noi tante bugie"

Sotto i riflettori dei giornalisti che da oltre una settimana stazionano nel complesso residenziale di via del Ciclamino, ci sono anche loro: Louis Dassilva, un uomo di origini senegalesi, e la moglie Valeria Bartolucci. La coppia abita sullo stesso pianerottolo in cui si trova l’appartamento di Pierina e quello della nuora di quest’ultima, Manuela Bianchi, che abita lì insieme al marito Giuliano e alla figlia. Louis e Valeria al momento risultano totalmente estranei all’indagine attorno all’omicidio della 78enne, ma il cittadino senegalese - in particolar modo - avrebbe attirato l’attenzione degli inquirenti, che sospettano l’esistenza di una relazione segreta con Manuela. Una ‘amicizia’ dai contorni mai del tutto chiariti, anche se i due coniugi – raggiunti ieri dai giornalisti – hanno affermato che "molte delle cose che vengono dette sul nostro conto non sono vere". Entrambi, sabato scorso, erano stati sentiti in Procura dagli investigatori. Non è da escludere che possano essere nuovamente convocati anche nei prossimi giorni.

"Pierina sapeva che sua nuora Manuela aveva un amante. Lo sapeva anche Giuliano, il marito, anche se non me ne aveva mai voluto parlare apertamente" ha dichiarato l’ex marito della vittima, Gianfranco Saponi. Ieri i due coniugi non hanno nascosto la rabbia e la frustrazione per essersi ritrovati nell’occhio del ciclone. "Lasciateci in pace. Abbiamo diritto alla nostra privacy. Ci state rovinando la vita" hanno detto barricandosi nella palazzina di via Del Ciclamino per sfuggire all’assalto dei cronisti e delle troupe televisive. L’uomo già nei giorni scorsi era stato visto zoppicare e con addosso alcune ferite a suo dire provocate da una caduta accidentale dal suo scooter.