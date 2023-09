Il prete YouTuber sbarca a Morciano

La parrocchia di San Michele Arcangelo di Morciano fa festa nel prossimo weekend e per l’occasione invita il prete influencer tra i più famosi in Italia: Don Alberto Ravagnani. Don Alberto, con oltre 150mila follower su YouTube e quasi 100mila anche su Tik Tok, cenerà verso le 20 presso il centro parrocchiale a Morciano e poi incontrerà i giovani locali affrontando tanti temi e certamente l’attualità, e partecipando alla fest parrocchiale. "La sua attività sui social è divenuta popolare durante il periodo della pandemia – spiegano i promotori dell’iniziativa – e da quel momento non ha più smesso di portarla avanti, affiancando a questa attività una serie di incontri in tutta Italia con giovani e ragazzi, come quelli che ha conosciuto e frequentato durante gli anni trascorsi all’oratorio San Filippo Neri a Busto Arsizio. Sabato sera incontrerà a Morciano i giovani riminesi e lo farà confrontandosi con loro a partire dal tema affrontato anche nel Camposcuola diocesano dei giovanissimi ACG".

Un momento, dunque, significativo che vedrà per una delle prime volte in Romagna Don Alberto che potrebbe dunque aggregare decine di giovani nella città morcianese approfondendo temi cari a tante famiglie. Sale l’attesa in Valconca attorno ad un sacerdote giovane che sul web ha scelto la via degli strumenti comunicativi più attuali per parlare ai giovani e con i giovani. Da ricordare, infine, che le celebrazioni per la parrocchia morcianese erano già cominciate venerdì scorso 15 settembre con la processione dopo la messa in occasione della Festa dell’Addolorata, mentre sempre durante questa settimana ed in particolare giovedì 21 settembre è previsto il pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine di Campocavallo (Osimo). La festa della parrocchia di Morciano proseguirà poi domenica 24 settembre con la Santa Messa alle ore 11.15 sempre al centro parrocchiale, a cui seguirà un pranzo comunitario.

Mentre, infine, per venerdì 29 settembre, giorno del Santo Patrono, è prevista la Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini eseguita dal Coro Lirico della Regina, diretto dal Maestro Gilberto Del Chierico, evento che si terrà in questo caso nella chiesa di San Michele Arcangello dalle ore 21. Resta un appuntamento significativo quello di sabato con Don Alberto Ravagnani perchè potrebbe lasciare un segno nel cuore di tanti giovani e tante famiglie, attraverso un’evangelizzazione che passa attraverso anche i nuovi strumenti di comunicazione e il mondo dei social in costante trasformazione.

Luca Pizzagalli