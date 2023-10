Il primo giorno

I compagni di classe della prima elementare non si scordano mai, nemmeno se sono trascorsi 70 anni da quel primo giorno con il grembiule. Quell’amicizia è rimasta intatta dopo sette decadi. E l’emozione di rivedersi sembrava quella del ritorno sui banchi per le ‘ragazze’ di prima elementare del 1953 alle scuole Ferrari di Rimini. Loro, le compagne di classe, da anni si sono ritrovate e continuano a vedersi due volte al mese per uno spritz e due chiacchiere.

In occasione del primo giorno di scuola hanno però voluto festeggiare in modo speciale insieme a Gabriella, la figlia della maestra Turci, scomparsa qualche anno fa, che ha provveduto a fare l’appello delle presenze e festeggiare una amicizia che resiste nel tempo.