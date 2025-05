Il processo si chiude con la prescrizione

Era il mese di maggio di otto anni fa quando a San Marino, proprio come in Italia, esplose lo scandalo calcioscommesse. Nei giorni scorsi il commissario della legge Vico Valentini all’apertura del processo di primo grado ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, chiudendo così il procedimento penale. Reati in prescrizione già dal mese di gennaio scorso. Sotto la lente, allora, nel 2017, c’era finita una presunta combine e a un anomalo flusso di scommesse sportive su una partita di Coppa Titano tra San Giovanni e Virtus. Arresti e una vera e propria bufera sportiva nella piccola Repubblica. Nel 2021, al termine di un’istruttoria condotta dal commissario della legge Simon Luca Morsiani, furono rinviate a giudizio sei persone con l’accusa di truffa aggravata. Le sanzioni a livello sportivo, invece, erano arrivate già l’anno successivo.