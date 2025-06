Il processo Varano si chiude dopo 17 anni

Con il decreto di archiviazione emesso nei giorni scorsi dal Gip del Tribunale di Forlì, si è definitivamente concluso, dopo oltre diciassette anni di indagini, approfondimenti e complesse vicende processuali, il processo Varano, che aveva riguardato ipotesi di presunto riciclaggio tra Italia e San Marino. Un procedimento complesso nel quale furono coinvolti ex dirigenti e dipendenti di Cassa di Risparmio. I difensori, Nicola Mazzacuva e Tommaso Guerini di Bologna, Moreno Maresi di Rimini e Roberto Roccari di Forlì, esprimono grande soddisfazione per l’esito del procedimento. "È la conclusione di un percorso lungo e impegnativo – dichiarano i legali – che ha richiesto un lavoro costante di ricostruzione dei fatti, analisi documentale e confronto tecnico con gli organi inquirenti, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e saggezza nel riconoscere come, alla luce degli elementi raccolti, non fosse possibile sostenere l’accusa in giudizio".