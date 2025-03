Il profumo di Romagna a sostegno di Cà Santino

Lo spirito della Romagna per aiutare la cooperativa sociale Cà Santino. L’essenza della solidarietà si chiama Spirit of Romagna, ed è un profumo della Farotti Essenze che ha infine donato 5mila euro alla cooperativa sociale. La raccolta è stata resa ancora più significativa dalle modalità con cui è avvenuta. Di fronte alla difficile situazione dei giorni post alluvione, Farotti coinvolse i propri partner per creare gratuitamente una ‘eau de parfum’ chiamata ‘Spirit of Romagna’. La fragranza è stata messa in vendita e il ricavato è stato destinato integralmente alla causa. La breve cerimonia di consegna del ricavato si è tenuta ieri mattina a Montefiore Conca, nella sede di Cà Santino. Erano presenti Lara e Letizia Farotti, titolari dell’azienda profumiera, il direttore della cooperativa, Pierpaolo Frontini, e la presidente Meris Campolucci.