Il progetto che fa salire i ragazzi in cattedra "Vestiremo i panni dei nostri docenti"

Quest’anno il 22 di aprile la scuola Serpieri di San Giovanni in Marignano metterà gli studenti dal lato opposto della cattedra. Questo progetto vuole far conoscere la difficoltà nell’essere insegnanti, ma anche far capire ai compagni di classe le passioni degli altri componenti dell’aula e soprattutto fare nuove esperienze e divertirsi. Gli studenti potranno immedesimarsi negli insegnanti proponendo attività a loro piacimento (origami, pallavolo, astronomia, ecc.) insieme ad altri due compagni (in foto una delle passate edizioni). Chi non vorrà salire in cattedra potrà iscriversi ai corsi e assistere alle loro lezioni come alunni. Il progetto durerà tre ore: dalle 10.20 alle 13.15. I ragazzi dovranno compilare una scheda, da restituire proprio oggi. Gli alunni disporranno dei materiali presenti nella scuola come computer, Lim, cartine, ma potranno anche portarli da casa.

Se necessario gli studenti potranno chiedere, nei giorni precedenti, aiuto ai professori per consigli e suggerimenti, anche se durante la loro lezione gli insegnanti non potranno intervenire, e dovranno solo assistere ai corsi degli studenti, come dei veri e propri alunni.

Davide Succi, Emma Pagnini, Tommaso Caldari,

Jody Sperduto I C