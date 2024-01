Il progetto del nuovo ospedale di Stato nelle mani dei tecnici dell’Arabia Saudita

Tanto se ne è parlato, tanto se ne parlerà. Ma intanto San Marino e Arabia Saudita sono sempre più vicine. Ieri mattina il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati e il segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti hanno accolto una delegazione del Fondo per gli investimenti dell’Arabia Saudita alla quale è stato sottoposto "il progetto – fanno sapere dalle segreterie di Stato – per la costruzione del nuovo ospedale di Stato per un possibile finanziamento dell’opera il cui progetto preliminare è stato commissionato al Politecnico di Milano sulla base di una analisi del nostro sistema sanitario".

Un progetto di cui si parla da tempo sul Titano, ma non è quello l’unico che potrebbe essere finanziato dal Fondo di investimenti dell’Arabia Saudita. Infatti, al fianco dell’ospedale, negli ultimi mesi tanto si è parlato, e non senza polemiche, anche dell’aviosuperficie di Torraccia. E pure di altre infrastrutture che potrebbero sorgere a San Marino. "Il colloquio è costante e San Marino è pronto a portarlo avanti", aveva detto appena qualche settimana il segretario di Stato, Pedini Amati.