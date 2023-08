Il progetto della nuova Ss16 è andato in vacanza "Silenzi dal ministero, siamo preoccupati"

Silenzi dal ministero sul futuro del progetto della variante della nuova Statale 16. Per il Comune di Rimini si tratta di un brutto presagio, e non solo perché si perde tempo: in ballo c’è il futuro della strada. "È un silenzio che ci preoccupa quello che proviene dal governo – attacca l’assessore alla mobilità, Roberta Frisoni – dov’è fermo da tempo il progetto della variante per la Ss16". Un’opera che "rientra nelle pianificazioni nazionali in capo ad Anas e che la nostra amministrazione considera molto importante, nella prospettiva di poter migliorare e mettere in sicurezza tutta la viabilità del quadrante nord della città e, più in generale, di potenziare l’accessibilità dell’intero territorio".

Il Comune di Rimini in precedenza non si era limitato ad attendere le decisioni del ministero, arrivando a proporre un’uscita autostradale all’altezza della Fiera, ipotesi che può essere letta anche come ’piano b’ se l’Anas continuerà a rimandare l’intero progetto. "Come amministrazione – ricorda la Frisoni – abbiamo presentato un corposo dossier di osservazioni ad Anas, allo scopo di migliorare l’infrastruttura e il suo tracciato. L’abbiamo fatto accogliendo varie indicazioni che i cittadini e i associazioni hanno avanzato per mitigarne l’impatto e facendo proposte per snellire l’accesso alla Fiera e al casello dell’A14. Nonostante fossero stati annunciati dal ministero sviluppi dell’iter in tempirapidi, a oggi tutto è fermo. È fondamentale che da Roma arrivino risposte sullo stato e sul futuro del progetto".