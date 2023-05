Il progetto è realtà: arrivano i ‘bee hotel’ Nei parchi ecco i rifugi per le api solitarie

A Riccione nascono i Bee Hotel. Stiamo parlando di api solitarie che di solito per ricavarsi un ‘tetto’, un rifugio protetto, scavano delle gallerie nel terreno oppure s’infilano in pertugi aperti nel legno da larve o altri insetti. Non sono api da miele, che al contrario vivono insieme in alveare. Il progetto ‘Bee hotel’ dell’associazione Futuro verde e Be Kind mira a dare una casa a queste api. Si tratta di rifugi artificiali che l’uomo costruisce simulando i luoghi di nidificazione e di svernamento delle api e degli altri piccoli impollinatori. "L’idea è quella di mettere delle casette a disposizione di questi insetti che spesso non riescono a trovare un posto dove costruirle da soli", dice l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. Sabato 20 maggio, nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale delle api, "saranno installate più casette per api e insetti impollinatori nei parchi cittadini. Il progetto ha anche l’obiettivo di ricordare l’importanza degli insetti impollinatori".