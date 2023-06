Il progetto Equipe cresce ancora con il network per giovani imprese

’Fare business... in spiaggia’: una serata per raccontare l’evoluzione di Equipe, il network di liberi professionisti nato a Bellaria 10 anni fa. Il nuovo progetto verrà presentato oggi alle 18.30 all’Ultima Spiaggia di Bellaria. "Con i piedi sulla sabbia ma con la voglia di fare business insieme, divertendosi", attaccano gli organizzatori. "Lo scopo è ambizioso: puntare a creare la prima rete in Romagna per imprenditori e imprenditrici e liberi professionisti che aiuti le nuove leve imprenditoriali a fare rete e a sviluppare le proprie idee di business. Nessuno di noi da solo è come noi insieme", è il mantra che tiene unito il network, fondato da Santino Curcetti e Gianluca Bolognesi,imprenditore edile il primo e commercialista il secondo. I due fondatori si sono conosciuti 10 anni per lavoro e poco dopo quell’incontro, è nata spontaneamente Equipe, un network aperto a tutti coloro che vogliono mettere al servizio le proprie competenze per lavorare bene insieme. Oggi sono 25 gli iscritti appartenenti a tutte le categorie imprenditoriali che ogni venerdì di fine mese si incontrano nell’ufficio di coworking creato a Bellaria, per condividere idee, progetti che rispondano ai cambiamentirepentinidelmercato. Con l’entrata nel team di Equipe di Francesca Bartoli, BrandMaster di Immortal Brand,

realtà creata da Andrea Contia Rimini, che propone il primo programma annuale di tutoraggio per imprenditori. Bartoli, che ha oltre 10 anni di esperienza nel settore marketing, che metterà al servizio del networklepropriecompetenze L’obiettivo comune è dare maggior visibilità ai membri, supportarli nella crescita del fatturato e creare nuove opportunità di crescita.