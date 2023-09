Il progetto per la nuova stazione di Cattolica incassa il certificato per la sostenibilità

Il progetto per la nuova stazione di Cattolica San Giovanni e Gabicce, insieme a quello di Pesaro, ha ottenuto la certificazione di sostenibilità Envision, un prestigioso riconoscimento per Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS. "Un riconoscimento _ spiega l’amministrazione comunale cattolichina – che viene attribuito per l’importanza e per i benefici che il progetto sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, porterà nei riguardi della comunità cattolichina, come avverrà per quello di Pesaro, attraverso l’applicazione del sistema indipendente di rating internazionale Envision, in grado di calcolare la sostenibilità delle opere per tutto il loro intero ciclo di vita, attraverso una griglia di analisi basata sulla misurazione oggettiva dei loro effetti positivi a breve e lungo termine".

Nel dettaglio il progetto di Cattolica-San Giovanni Gabicce prevede la riqualificazione del fabbricato che ospita la stazione, con la modernizzazione dell’atrio di ingresso, degli spazi per l’attesa e delle aree comuni, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’upgrading degli impianti di informazione al pubblico, il restyling delle pensiline e del sottopasso ferroviario, nonché la realizzazione di un nuovo fabbricato di accesso sul secondo fronte, con ingresso, storico a suo modo, lato monte, per un costo di alcuni milioni di euro. "Riqualificare la stazione – commenta la sindaca Franca Foronchi – è un obiettivo fondamentale. La costruzione del nuovo ascensore ha un’importante valenza inclusiva perché permetterà di abbattere le barriere architettoniche garantendo a tutti l’accesso".

Luca Pizzagalli