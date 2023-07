"Il pronto intervento non va smantellato"

La Regione vuole riorganizzare la rete di emergenza-urgenza, ma il comitato cittadino che difende l’ospedale di Novafeltria fa appello ai sindaci dell’alta Valmarecchia per chiedere di non trasformare il pronto intervento locale in un Cau (centro di assistenza e urgenza).

"La discrepanza tra le dotazioni di personale disponibili nel settore dell’emergenza-urgenza e l’aumentata pressione sui pronto soccorso produce un disallineamento dell’offerta di servizi rispetto alla domanda della popolazione – attacca il comitato – In un territorio come il nostro, lontano dalla costa e che serve un territorio montano, serve una risposta di maggiore prossimità e sostenibilità. Il pronto intervento deve rimanere con un gruppo di medici specializzati. Non siamo a Santarcangelo o Cattolica. L’eliminazione del punto di primo intervento porterebbe problemi e disagi".