Il Pronto soccorso ha una nuova ambulanza

Una nuova ambulanza per l’ospedale di Stato. È in dotazione da ieri il mezzo a disposizione di Pronto Soccorso e Degenza breve e naturalmente dei cittadini. Ieri il ’viaggio inaugurale’, dopo la benezione di don Alessandro Santini. "La nuova ambulanza – spiegano dall’Iss – garantisce una maggior sicurezza nel trasporto dei pazienti e rafforza la possibilità di tempestivo intervento in territorio. Un nuovo mezzo all’avanguardia di classe A

entra così a far parte degli autoveicoli destinati all’emergenza-urgenza in dotazione all’Iss, a oggi costituiti da tre modernissime e intercambiabili ambulanze progressivamente potenziabili. Quest’ultimo mezzo, è dotato di un elettrocardiografo di ultima generazione". "Esprimo soddisfazione – dice il dg dell’Iss, Francesco Bevere – per l’arrivo della quarta ambulanza a disposizione del reparto dedicato alle emergenze. A breve altro personale medico e infermieristico garantirà un servizio di continuità assistenziale ancora più solido".